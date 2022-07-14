Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, – Генштаб

Вже з 1 жовтня 2022 року жінок, які мають певні спеціальності та/або професії, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних. Нині Генштаб уточнив, що жінки ставатимуть на облік лише за своєю згодою.

У Генштабі пояснили це рішення тим, що наразі "немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку".

До теми Мобілізація жінок: все, що потрібно про це знати та до чого варто готуватися

Наразі від загальної кількості мобілізованих жінки складають 1%

Під час загальної мобілізації під час повномасштабної війни з росією на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Тут мовиться саме про військовозобов'язаних жінок без військового фаху з запасу. Станом на грудень 2021 року 22% від усього особового складу ЗСУ країни складали жінки. Переважна більшість з них мали саме військовий фах. Точної статистики щодо кількості дівчат у ЗСУ під час повномасштабної війни у добровольчих батальйонах і Силах тероборони немає. Але, за оцінками громадської організації "Жіночий ветеранський рух", загальна чисельність захисниць зросла.

Згідно з повідомленням Генштабу, більшість мобілізованих жінок призначили на посади медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерок та кухарок. Наразі у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівчинях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку,

– мовиться в повідомленні Генштабу.

Жінки ставатимуть на військовий облік лише добровільно

Переглянувши свої потреби та розглянувши пропозиції, Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ вирішило, що жінки ставатимуть на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою.

Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі,

– додали у Генштабі.

Яким жінкам пропонуватимуть стати на військовий облік

На військовий облік пропонуватимуть стати жінкам з певного переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

До теми – скільки українців отримують зараз бойовий досвід: дивіться відео