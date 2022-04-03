Житель Слов'янська зливав росіянам позиції ЗСУ
3 квітня 2022 , 23:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Офісу генпрокурора
Українські правоохоронці викрили мешканця Слов'янська, який зливав ворогу інформацію про ЗСУ. Чоловік поширював дані про розташування підрозділів нашого війська.
Проти зловмисника вже відкрили кримінальну справу. Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану.
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Підозрюваний зливав ворогу дані про ЗСУ
- Слідство з'ясувало, що 30 березня чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донеччини місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ.
- Зображення із вказаною локацією він поширив в одному з телеграм-каналів. А у коментарях додав секретну інформацію про маршрут пересування військових.
За скоєне чоловіку світить в'язниця
Мешканцю Слов'янська вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, із можливістю внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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