Жителі Донбасу можуть жити краще, аніж у Європі, але росії це не потрібно

Мешканці тимчасово непідконтрольних Києву територій Донеччини та Луганщини нещодавно отримали неймовірний шанс по-справжньому раз і назавжди покращити своє життя, однак самі це ще не усвідомили. Йдеться про план відбудови України, який нещодавно був представлений на міжнародній конференції в Лугано.

російські пропагандисти про це, звісно, ніколи не розкажуть, але кожен житель тимчасово окупованої території має знати, що якщо війна закінчиться виходом України до всіх своїх кордонів, Донбас насправді виграє у лотерею. Зірве джекпот. Бо, треба бути чесними, що Україна не матиме жодного шансу самостійно, швидко та повноцінно відновити всі підприємства, заводи та інфраструктуру на Луганщині та Донеччині.

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Натомість заможні європейські країни швидко наведуть лад, побудують підприємства, залучать інвестиції.

росії зовсім не потрібен Донбас

Станом на липень 2022 більшість шахт Донбасу є фактично назавжди знищеними та глибоко дотаційними. З багатьох заводів росіяни вивозили дороге обладнання.

Величезні підприємства розрізалися на метал або повільно стагнували, залишившись без доступу до сировини та виходу до великих ринків збуту.

Крім того, залишається чимало міст, які реально постраждали під час гарячої фази війни ще у 2014 – 2015 роках. Бо росіяни нищили населені пункти, які намагалися відбити у ЗСУ.

Наразі ж масштаби руйнувань стали неймовірними, адже тактика загарбників не змінилася, а кількість задіяної артилерії кратно збільшилися. Ба більше, росія почала повноцінно обстрілювати Донецьк, Макіївку, Горлівку та інші міста, які давно перебувають під її контролем.

Такі дії росіян показують, що путін взагалі не турбується ані про місцевих жителів, ані про інфраструктуру. Він просто хоче знищити всю Україну, включаючи Донбас, а потім – анексувати території та зробити їх придатком росії. Без намірів покращувати чиєсь життя та хоча б щось відбудовувати.

Ті, хто не вірить у подібне та думають, що путін хвилюється про народ Донбасу, мають поставити собі лише два питання. Чому кремль не визнавав і не приєднував до росії так звані "лнр" та "днр" аж до 2022 року? Та чому за всі 8 років існування "республік" ніхто не робив взагалі нічого для відбудови та покращення там життя?

У самісінькому центрі Донецька з 2014 року красувалися порожні приміщення магазинів з дерев'янками замість скла. І якщо на викачування води із затоплених шахт у "бюджеті" квазіреспубліки взагалі не було грошей, то хоча б поміняти розбиті вікна в будівлях на центральній вулиці "столиці" можна ж було? А якими жахливими стали парки? Занедбана "Донбас-Арена", де всього 10 років тому проходив головний футбольний чемпіонат Європи...



Саме після появи російських військ життя на Донбасі стрімко погіршилося / Колаж 24 каналу

Після бойових дій та звільнення у 2014-му Маріуполь відбудовувався шаленими темпами та виглядав у сотні разів краще, ніж Донецьк, який майже не знав війни. Бо протягом 8 років там не було "прильотів" у більшості районів. росії просто не потрібен Донбас. І це має усвідомити кожен, хто зараз живе на підконтрольній росії території. Бо війна скінчиться набагато швидше, якщо люди захочуть нормального життя. З регулярним водопостачанням, робочими містами, нормальною зарплатою та законом. Дружинам та матерям більше не доведеться ховати своїх чоловіків та синів, додому з війни не повертатимуться нікому не потрібні молоді хлопці без рук та ніг, а на вулицях не буде мобілізаційних бригад.

Не треба боятися повернення України

Як би там не сталося, кожен житель Донбасу має чітко усвідомити, що Україна не нестиме жителям ОРДЛО страждання та покарання. Звісно, бойовики мають відповісти за свої злочини, але звичайним цивільним особам не загрожує абсолютно нічого. Ніяких чисток чи "фільтраційних" заходів, які влаштовують маріупольцям росіяни, не буде.

Крім того, бійці ЗСУ не будуть нищити житлові будинки та хаотично обстрілювати населені пункти, тому боятися треба лише російських військ. Тим людям, які мешкають поруч зі складами загарбників, військовими частинами чи іншими об'єктами, які використовують загарбники для бойових дій, варто переїхати подалі від цих місць. Бо кремлівські ординці не дотримуються норм безпеки та навмисно організовують склади у місцях, де є цивільні. Згадайте лише, як вибухали снаряди в "КамАЗ-центрі" в Донецьку, де цивільний об'єкт перетворили на військовий. Ніхто з "днр" не організовував евакуацію людей, не попередив людей про небезпеку, тоді як снаряди розліталися на кілька кілометрів. Так саме було у Сніжному, де сапери знищували залишки боєприпасів, але зовсім не турбувалися про мирних людей.

Як пришвидшити початок нормального життя

Фактично кожен, хто хоче швидше повернутись до довоєнного життя, може повноцінно прискорити цей процес. Зробити це дуже просто та цілком безпечно. Варто лише передати ЗСУ координати складів з боєкомплектом, штабів та місць дислокації російських військ, а також не підтримувати місцеві порядки. Повна втрата довіри до росії з боку місцевих мешканців може серйозно підкосити окупаційні "адміністрації", а акції непокори й взагалі прискорять падіння режимів пушиліна та пасічника. Які лише набивають власні кишені за рахунок життів звичайних людей.