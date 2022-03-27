Жителі Генічеська підпалили військкомат, в якому розмістились загарбники

На Херсонщині у тимчасово захопленому Генічеську українці підпалили військкомат, де розміщувалися російські агресори.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, який нині захищає Україну зі зброєю в руках.

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За його словами, навіть попри тимчасово окупацію, мешканці Генічеську намагаються чинити опір окупантам.

Генічани чинять опір російським окупантам. Вночі спалили військкомат, захоплений російськими військами, в якому вони розміщувалися,

– написав Хлань.

Раніше у Генічеську загарбники почали роздавати жителям російські рублі – прокуратура відкрила кримінальну справу щодо фінансування дій, пов'язаних з насильницькою зміною конституційного ладу.

Додамо, що місто Генічеськ Херсонської області тимчасово перебуває під контролем російських військ. Генічеський міський голова 24 лютого підтвердив, що у місті перебувають російські війська.

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