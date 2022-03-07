Жителі Херсона продовжують збиратися на мітинги проти окупантів
7 березня 2022 , 12:24Читать новость на русском
Джерело:УП
Херсонці вже вкотре доводять, що український народ – безстрашний. Жителі міста знову масово вийшли на мітинг проти загарбників.
У мережі опублікували відео херсонського мітингу. Про нову акцію стало відомо 7 березня.
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Мітинг у Херсоні: дивіться відео
До слова, 6 березня жителі не лише міста, а й області масово вийшли на мітинги. Вони вкотре доводять, що не збираються віддавати свої землі в руки загарбників.