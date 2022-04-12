Жителі Херсонщини готуються зустрічати українських військових у своїх містах

Відважні українські воїни ведуть бої з окупантами на Херсонщині. Їм вдалося звільнити вже 15 населених пунктів, а жителі інших тимчасово окупованих міст з нетерпінням чекають на наших героїв.

На Херсонщині тривають запеклі бої ЗСУ з російськими окупантами. Місцеві мешканці вірять – наші захисники здолають росіян та проженуть їх з нашої землі.

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Підготовка до зустрічі ЗСУ

Мешканці області вийшли на околиці своїх міст, щоб підготуватися до зустрічі воїнів ЗСУ. Вони прибирають території, збирають сміття, відбудовують паркани та садять саджанці.

Українці вірять у відважних воїнів ЗСУ та впевнені, що вони очистять нашу землю від росіян та здобудуть перемогу над окупантами.

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