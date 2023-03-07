На життя вже зовсім не вистачає: жителі Криму вщент розлючені через зріст цін

Атмосфера в тимчасово окупованому Росією Криму дуже сильно змінилася одразу після того, як над півостровом замайорів ворожий триколор. Люди на вулицях одразу ж стали геть непривітними, а засилля озлоблених окупантів довершило цю картину. Втім, 9 років життя під ворожим чоботом вкупі з наслідками повномасштабного вторгнення зробили з більшості місцевих мешканців похмурих та розлючених людей.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, соціологічні дослідження, які проводили для внутрішніх потреб Кремля по всій Росії, показали, що понад 80% жителів країни-агресорки відчувають занепокоєння через своє майбутнє. Однак на окупованих територіях настрої у людей зовсім інші.

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Станом на середину лютого абсолютно всі жителі Криму жалілися на страх та неможливість вижити в умовах, які їх спіткали. Аналогічну картину з настроями у суспільстві побачили путінські дослідники й на тимчасово підконтрольній їм території Донбасу.

Грошей нема й не буде

Як місцеві мешканці, так і росіяни, що переїхали зі своїх боліт пожити у нормальних умовах у Криму, скаржаться на те, що їм тотально не вистачає грошей. При цьому, на відміну від населення Росії, жителі АРК напряму пов'язують погіршення свого економічного стану з повномасштабною війною проти України.

Більш чітке усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків зокрема обумовлене й тим, що саме анексовані території відчувають на собі кризу, яка насувається на Росію та захоплені нею міста.

Так чи інакше впродовж 9 років Кремль не вкладався у розвиток окупованих регіонів, посадовці-окупанти та колаборанти займалися виділенням та розкраданням дотацій, а також імітацією реалізації різноманітних проєктів для "покращення життя".

Крім того, саме життя у Криму та так званих "ДНР" і "ЛНР" максимально контрастує з розповідями пропагандистів про те, як буцімто розвиваються всі галузі економіки, багатіють люди та не діють санкції.

Втім, якщо занедбання тимчасово окупованого Донбасу можна списати на те, що регіон охоплений бойовими діями, у Криму окрім кількох прильотів по військових об'єктах нічого серйозного не траплялося. Російські окупанти не здійснюють щоденних обстрілів з артилерії по Симферополю, мобілізація триває у достатньо жорсткий спосіб, але її аж ніяк не порівняти із тим, що загарбники накоїли на Донеччині та Луганщині. Тим не менше, ніякого щастя від того, що Росія анексувала Крим, вже ніхто не відчуває.

Каміння з неба, як виявилося, дуже боляче б'є по зігнутих спинах людей, яких Кремль роками перетворював на рабів.

А якщо накласти на абсолютну фінансову бесперспективність ще й липке відчуття наближення справжньої війни, то дивуватися настроям кримчан взагалі нема чого. Особливо з урахуванням того, що більшість із тих, хто підтримував окупацію, не зможуть втекти з півострова через відсутність грошей.

Ціни ростуть дуже швидко

Відсутність можливості адекватно заробляти кримчани зокрема пояснюють значним зростанням безробіття, яке пов'язано серед іншого ще й із повним провалом курортного сезону у 2022 році. Адже у більшості залежить виключно від напливу туристів. Однак під час війни бажаючих відпочити під ніжним кримським сонцем під звуки пролітаючих вертольотів та вибухів не так щоб і багато. Тим паче, якщо подекуди перевізники навіть не всі продукти у супермаркетах здатні вчасно підвезти через складність логістичних ланцюжків. А через це вартість будь-чого, що продається у Криму іноді може лише за тиждень зрости у кілька разів.

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Перш за все це можна спостерігати, аналізуючи цінники в аптеках. Виробництво ліків вимагає наявності технологій, яких у Росії нема. Відповідно медпрепарати під час війни та санкцій стають дефіцитним ресурсом, який припиняють постачати у найменш важливі для Кремля регіони. І найперше це відбивається саме на окупованих територіях.

Розмови про катастрофу з ліками у Росії загалом та на окупованих територіях зокрема тривають вже не перший місяць. Однак ситуація погіршується з такою швидкістю, що якось вплинути на неї російські виробники просто не встигають. Оскільки виготовляти аналоги більшості препаратів жодна з фармкомпаній не здатна, а завезення товарів іноземних компаній вираховується навіть не у тисячах. Втім, потреба у ліках аж ніяк не зменшується, оскільки, як би того не хотів Путін, хворіють взагалі всі. І саме через це здорожчання найбільш необхідних препаратів у 1,5-2 рази викликає у людей найбільше обурення. То ж нема чого дивуватися, що сам факт того, що навіть при звичайній застуді треба так чи інакше витратити від третини своєї зарплати, дуже сильно розлючує кримчан. Особливо із урахуванням того, що якісних ліків іноземного виробництва знайти в аптеках майже неможливо, а "вітчизняні" препарати, хоч не відрізняються якістю, також стають недосяжними.

Ціни на ліки зростають не просто на якісь там умовні пару відсотків, а одразу у півтора-два рази на тиждень. Подекуди – навіть більше. За умовний ліки від кишкової інфекції, які потрібні геть усім військовим, ще тиждень тому треба було віддати 370 рублів, а зараз вартість препаратів стартує від 600.

Втім, головна проблема зовсім не у тому, що медпрепарати стають занадто дорогими для жителів Криму, а в тому, що місцеві мешканці не здатні заробляти навіть стільки, скільки їм доводиться витрачати. Без можливості якихось покращень. Саме через фінансове банкрутство практично кожної родини переважна більшість мешканців півострова й почувається так, ніби сидить на бочці з порохом. А далі буде лише гірше.