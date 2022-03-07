Жителі Миколаєва знаходять нерозірвані снаряди біля житлових будинків

Росія всю ніч 7 березня обстрілювала Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. Через це у місті пожежі та зруйновані будинки.

Один з боєприпасів окупантів застряг просто в асфальті. Очевидець опублікував відеодоказ.

До теми Миколаїв у вогні: відео наслідків обстрілів міста із систем залпового вогню

Чоловік зазначив, що снаряд впав за кількадесят метрів від його дому. Однак, на щастя, зброя не спрацювала.

Снаряд біля житлового будинку: дивіться відео

Нерозірвані снаряди в місті

Домівки миколаївців росіяни атакували із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Через це спалахнуло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості. Наразі немає інформації про жертв та постраждалих.

Рятувалтники заявили, що російські вбивці залишили численні нерозірвані снаряди у житловому секторі. Міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що росіяни цинічно цілились у Миколаєві саме по будинках мирних жителів.

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