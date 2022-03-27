Жителі окупованого Криму стали безнадійними боржниками, яких Кремль планує використати у війні

Економічну кризу в окупованому Криму Росія використовує у своїй цинічній пропаганді. Санкції, які на країну-окупантку наклали цивілізовані держави, Кремль намагається експлуатувати для так званого "очищення від зрадників".

Зокрема, кремлівська пропаганда активно поширює заклики до "очищення навчальних та наукових установ" від фахівців, які не підтримали російський нацизм. Водночас в умовах припинення європейських країн співпраці з такими "установами" вчені стають "все одно непотрібними" для Кремля.

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Окрім того, поширюють заяви про начебто "корисність для Росії" відмови країн Європи оплачувати контракти за поставки газу у рублях. Пропаганда стверджує, що так "країни заходу будуть змушені зняти санкції проти російських банків".

В окупованому Севастополі окупанти обіцяють надати так званим "поліцейським" квартири у новому будинку в Балаклаві. Водночас житло насамперед планують видавати тим, хто погодиться їхати у "відрядження" на на окуповані території материкової України.

Також в Association of Reintegration of Crimea звернули увагу, що окупаційна "адміністрація" відмовилася звертатися до Кремля щодо обмеження діяльності так званих "мікрокредитних установ". Про це просили окремі колаборанти.

Борги місцевих жителів перед цими структурами упродовж останніх років досягнули критичних позначок.

З березня 2022 року стало очевидно, що зниження життєвого рівня населення робить ці "кредити" абсолютною кабалою. Агресор розраховує, що безнадійні боржники будуть шукати гроші укладаючи "контракти" із російським військом,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Росія "призупинила" дію своїх так званих "указів", відповідно до яких громадянам України як "недружньої держави" з березня 2022 року заборонялися операції з нерухомістю.

Усе тому, що окупаційна адміністрація зрозуміла: така заборона заважає їм надалі відбирати "ласу" власність кримчан з українськими паспортами через фіктивні "угоди щодо відчуження землі, квартир та будинків".

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