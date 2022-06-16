Жителі окупованої Горлівки відмовляються воювати за Росію, – Генштаб

Жителі тимчасово окупованого Донбасу не хочуть бути "гарматним м'ясом" в лавах російських окупантів. Деякі люди відмовляються йти воювати.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал. Ситуації, де люди просто відмовлялися йти воювати, фіксували в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

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Відкрито кажуть, що не хочуть воювати

Деякі люди після того, як їх привезли в комендатуру до бойовиків, принципово говорили, що не збираються йти воювати. Вони підписували документи про відмову, після чого сплачували штраф і поверталися додому.

Олексій Громов наголошує, що у такий спосіб звичайні люди зривають комплектування військових частин проросійських бойовиків та безпосередньо окупантів. Не дивно, що місцеві на тимчасово окупованих територіях відмовляються йти воювати за інтереси бойовиків.

Як розповів народний депутат та ветеран АТО Роман Костенко, мобілізованих з ОРДЛО часто комплектують за залишковим принципом: хтось отримував автомат, дехто – гвинтівку Мосіна. Більшість таких людей бігали в радянських касках та у спортивному взутті.

Раніше окупанти кидали групи насильно мобілізованих людей з тимчасово окупованих територій одразу вперед. З часом вони трішки змінили тактику, адже такі формування одразу розбивали. Тепер мобілізовані підсилюють певні російські підрозділи. Але їх все одно лякають розстрілом у спину, якщо вони покинуть позиції.

Яка ситуація із втратами в українських військових

Голова української переговорної групи з росіянами та народний депутат Давид Арахамія нещодавно заявив, що ЗСУ втрачає від 200 до 500 військових кожного дня, а поранених – ще більше.

Роман Костенко ж стверджує, що, мабуть, заяву Арахамії неправильно трактували. Він неодноразово спілкується з військовими з різних ділянок фронту. За його даними, кількість поранених та полеглих українських захисників значно нижча на усіх ділянках фронту – навіть на сході України.

Кіборг Роман Костенко частково спростував інформацію Арахамії про втрати українських військових: дивіться відео