Жителі Старобільська зняли ганчірку бойовиків та замінили її прапором України: промовисте відео

На Луганщині у Старобільську місцеві жителі зняли невідому ганчірку, яку вивісили колись бойовики на флагштоці посеред міста. Замість неї вони підняли прапор України.

Місцеві жителі підняли український прапор під супровід держаного гімну та вигуки "Слава Україні!".

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Нагадаємо, що мужні українці не втомлюються захищати своєї землі перед російськими орками, які бомбардують мирне населення нашої країни. Цивільні у Сватовому не побоялися озброєних військових та не пропустили їхню колону.

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