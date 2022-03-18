Жителі Вознесенська об'єдналися та відновлюють будинки після ракетного обстрілу

По місту Вознесенську, що на Миколаївщині, вранці 18 березня російські загарбники завдали авіаударів. Місцеві жителі об'єдналися та відновлюють будинки після обстрілу.

Вознесенський міський голова Євгеній Величко розповів виданню, що росіяни атакували місто о 6:05.

Читайте також У Миколаєві тимчасово не працюють кілька котелень: відсутнє електропостачання

Ворог обстріляв Вознесенськ

Були прильоти – авіаудар, з літака було випущено приблизно 6 ракет, 4 вибухи ми чули точно,

– повідомив Величко.

Станом на 09:00 інформації про травмованих та загиблих немає. За словами міського голови, постраждалих серед мирного населення немає точно.

"Зараз напружена ситуація через те, що впали ракети, а так в принципі все працює. Запустили автобуси, вони курсують містом, займаємось гуманітарними питаннями, тимчасовою переправою – працюємо", – додав міський голова.

Крім того, у місті продовжують працювати рятувальники. Вони борються з 4 осередками пожежі, які виникли після обстрілів.

Місцеве населення самотужки відновлює будинки

Водночас жителі Вознесенська вже самостійно почали відновлювати будинки після атаки російських загарбників. У мережі оприлюднили відповідне відео.

Люди відновлюють пошкоджені будинки: дивіться відео