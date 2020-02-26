Жителі заблокували дороги у Одесі: в чому причина – відео, фото

В Одесі жителі історичних районів Молдаванка та Пересип заблокували дороги. Сталося це увечері 25 лютого. Таким чином вони вимагають, аби їм відновили подачу електроенергії. Річ у тім, що напередодні сильний вітер пошкодив електричні дроти.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", на Молдаванці заблокували Колонтаївську вулицю в районі перетину зі Скісною.

До теми! Потужний шторм вирував на Чорному морі в Одесі: фото, відео

Де люди перекривали дорогу на Молдаванці в Одесі / Карта

Журналісти пишуть, що після початку акції приїхали ремонтники та пообіцяли повернути світло впродовж години. Проте протестувальники їм не повірили. Тим часом, поліція розвертала машини в об'їзд.

Протести через наслідки негоди в Одесі: дивіться відео перекриття дороги на Молдаванці

Станом на 21:00 25 лютого, світло з’явилося, але не у всіх жителів району. Тому люди продовжили блокувати дорогу. Приблизно о 1:30 25 лютого Колонтаївську було розблоковано.

Протест людей через відсутність світла на Молдаванці в Одесі

Щодо Пересипі, то тут заблокували дорогу в районі Цукрового заводу. О 23:00 протест людей закінчився.

Де люди блокували дорогу на Пересипі в Одесі / Карта

До слова, в Одесі напередодні сильний вітер також завалив дерево на жінку – на жаль, та загинула. Крім того, буревій здув частину колони на стадіоні "Чорноморець". Також відомо, що ще щонайменше дві людини зазнали травм.

Окрім Одещини, сильний вітер також вирував у сусідніх Миколаївщині (пошкодив кілька військових об’єктів) та Херсонщині (на 13-річну дитину впало дерево – її госпіталізували та на жінку впав карниз – вона впала в кому).

Загалом сильний вітер пошкодив покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях – Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській і Чернівецькій.

Детальніше! Одна загибла та 4 травмованих: що відомо про наслідки негоди в Україні