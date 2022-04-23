Жителів Херсонщини намагаються примусово мобілізувати до лав окупантів, – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальні дані щодо ситуації на фронті станом на 23 квітня. Зокрема, йдеться про намагання ворога провести примусову мобілізацію українців.

У Генштабі повідомили про те, що ворог стикається з суттєвими проблемами щодо поповнення особового складу.

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Ворог проводить примусову мобілізацію українців

Тож, російські загарбники все ще намагаються провести примусову мобілізацію жителів Херсонської області до окупаційних військ.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях ворог використовує цивільні вантажівки для перевезення вантажів військового призначення. Росіяни також застосовують викрадену сільськогосподарську техніку українців для військових потреб.

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