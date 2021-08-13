Жителів окупованої Керчі почали евакуйовувати з підтоплених районів

13 серпня 2021 , 18:05
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Джерело:

Интерфакс

Окупанти евакуювали 6 дорослих та 4 дітей із затоплених будинків у Керчі. Наразі вони перебувають у пункті тимчасового розміщення.

У Керчі почали евакуацію

Дітей помістили у мистецькій школі. Окупанти планують переселити їх в готель.

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Загалом проросійська влада міста розгорнула 26 пунктів тимчасового розміщення. У них можуть поміститися 8 410 людей.

Зауважимо, сильний дощ затопив вулиці Борзенка та Єременка – їх перекрили. Крім того, багато води помітили на перехресті Самойленка. Також підтопило 40 приватних домоволодінь.

Дивіться відео з кадрами затопленої Керчі:

Окуповану Керч сильно затопило: відео

Що відомо про негоду

  • 12 серпня в Керчі випало 78 міліметрів опадів, що відповідає майже двом місячним нормам.
  • Внаслідок сильних дощів електротранспорт перестав працювати, а маршрутки змінили схему руху.
  • Окупаційний глава Криму заявила, що від негоди постраждали понад 4 тисячі жителів, 2 загинули, а місце перебування ще однієї людини невідоме.
Автор: Софія Мінджоса