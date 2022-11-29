Навіть зараз мурахи по шкірі: жителька Херсона розповіла, як ЗСУ заходили в місто

Українські військові внаслідок контрнаступу 11 листопада офіційно звільнили Херсон. Жителі Херсона, коли ЗСУ заходили в місто, спершу не вірили своїм очам.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла Тетяна Наумова – підприємиця з Херсона, яка залишалася в місті під час окупації. Жінка розповіла, що однією з перших побачила в Херсоні наших воїнів.

Дізнайтесь більше У всіх нас залишився великий шрам, – інтерв'ю з мешканкою Херсона про окупацію та прихід ЗСУ

Ми всі дізналися ціну українського прапора

Підприємиця зізналася, що весь період окупації не плакала, але не змогла стримати емоції, коли побачила наших воїнів.

Я навіть коли зараз це згадую, то у мене мурахи по шкірі. Я трималася всю війну, жодної сльозини не проронила. Я одна із перших в місті побачила автомобіль з нашим прапором. Чесно, спершу я подумала, що це якась провокація росіян. Але коли я побачила наших хлопців, почула "Слава Україні", тоді я розплакалася,

– сказала вона.

Тетяна згадала, що, коли ЗСУ зайшли в місто, то відразу ж поїхала на площу Свободи, де почали збиратися люди.

"Ви не уявляєте, що тоді було для херсонців зберегти український прапор. Для росіян прапор був чимось таким, як нечиста сила. Вони всі ненавиділи українську символіку та намагалися її знищити у місті", – сказала підприємиця.

Вона розповіла, що люди в Херсоні під загрозою смерті закопували прапори та ховали їх як могли. Тому на площі Свободи жінка теж плакала, коли бачила українські прапори.

Коли я бачила на площі людей з українськими прапорами, у мене сльози текли градом. Тоді певно всі жителі міста відчули такий патріотизм. Ми всі дізналися ціну українського прапора, проживши майже 9 місяців в окупації,

– зазначила Тетяна.

Жінка додала, що ці емоції неможливо передати. "Всі обіймалися, всі плакали, і чоловіки, і жінки. Я навіть зараз, коли про це говорю, то у мене сльози на очах. Таке не забувається, у всіх нас залишився великий шрам на душі та на серці", – резюмувала вона.

ЗСУ звільнили Херсон: головне

Українські військові восени провели успішний контрнаступ на Півдні, внаслідок якого звільнили правобережжя Херсонщини, а також майже всю Миколаївську область. Досі окупованою залишається тільки Кінбурнська коса.

Російські війська під тиском ЗСУ офіційно втекли з Херсона 11 листопада. Саме в цей день у звільненому Херсоні замайорів український прапор. Тікаючи від ЗСУ, окупанти підірвали Антонівський міст та залишили Херсон без світла.

У звільненому від росіян Херсоні вже побував президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що окупанти зруйнували Херсонщину.

Після деокупації Херсона російські війська систематично обстрілюють місто, а також інші звільнені території.

Вас це може зацікавити – повернення в Херсон після 9 місяців окупації: дивіться відео