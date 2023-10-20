Не готовий вбити "людину": жителя Балаклії засудили як ухилянта

Життеля звільненої від окупантів Балаклії засудили за ухилення від призову. Суд обрав йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Ще у лютому 2023 року 44-річний чоловік отримав повістку. Він мав прибути до першого відділу Ізюмського РТЦК та СП. Водночас чоловік вирішив цього не робити. Натомість він обрав переховуватися на дачі у свого знайомого.

Зверніть увагу На Тернопільщині ухилянт відмовився від мобілізації через страх: чи вплинуло це на рішення суду

Під час суду чоловік повністю визнав свою провину. Він заявив, що не готовий взяти до рук зброю та націлити на "людину". Але всі ми розуміємо, що "люди" у цьому контексті – доволі невдало підібраний іменник.

Суд ухвалив рішення про покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Наразі він намагається оскаржити вирок.

Скільки кримінальних проваджень відкрили щодо ухилянтів

У МВС України заявили, що станом на жовтень 2023 року відкрито понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилянтів. Міністр Ігор Клименко розповів, що ухилянти в Україні – доволі різні. Дехто намагається робити фальшиві документи. Є й ті, хто переодягаються та гримуються, аби виїхати за кордон як жінки.