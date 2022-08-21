У разі викидів радіації на ЗАЕС: жителям Енергодару роздадуть таблетки з йодом

російські окупанти продовжують здійснювати ядерний шантаж. Місцевих українців спробують захистити від наслідків можливої катастрофи.

росіяни продовжують погрожувати Україні та світові ядерною катастрофою на ЗАЕС. Його провокації поки що не дають жодних преференцій, тому ворог вирішив підвищувати ставки у надії вторгувати собі бодай якісь преференції.

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Мешканцям Енергодару видадуть ліки

Як повідомив мев Енергодара Дмитро Орлов, дії окупантів на ЗАЕС та їхні збройні провокації змушують Україну вживати додаткових заходів безпеки. За його словами, у місто скерують 25 тисяч таблеток калію йодиду, який захистить мешканців від накопичення радіоізотопів йоду у щитовидній залозі.

Це додаткова партія до тієї, що була роздана в Енергодарі в 2019-2020 роках через ОСББ та керуючу компанію,

– повідомив Орлов.

Він також наголосив, що зараз радіаційний фон на ЗАЕС та Енергодарі в межах норми, про жодне перевищення не йдеться. Приймати препарат потрібно не для профілактики, а лише коли буде реальна загроза.

Калій йодид повинен бути в аптечках усіх мешканців Енергодара. Приймати його потрібно у таких дозах:

діти до 1 місяця – 16 міліграмів;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;

діти від 3 до 12 років – 62,5 міліграма;

дорослі до 40 років та діти від 13 років, вагітні й жінки, які годують грудьми – 125 міліграмів.

Препарат рекомендовано приймати за 6 годин і менше до надходження радіоактивної хмари чи під час її надходження і протягом наступних 6 годин. За 24 години після надходження хмари не рекомендовано.

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