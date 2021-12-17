Жителям КНДР заборонили сміятися та пити алкоголь 11 днів, – ЗМІ

Жителі КНДР змушені дотримуватися суворої 11-денної жалоби через десяті роковини смерті екслідера країни Кім Чен Іра. Людям не можна буде сміятися, пити алкоголь та робити покупки.

Деталі про обмеження розкрив житель прикордонного міста Сінийджу. Джерела розповіли ЗМІ, що з такими обмеженнями доводиться миритися не вперше.

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У минулому багатьох людей, яких упіймали у стані алкогольного сп'яніння під час жалоби, заарештували як ідеологічних злочинців. Їх забрали і більше ніколи не бачили,

– мовиться у повідомленні.

Під забороною також опинилися святкування Дня народження. Окрім того, якщо під час жалоби помирає хтось з членів сім'ї, голосно плакати – заборонено. Тіло можна буде винести з дому лише після завершення жалоби.

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