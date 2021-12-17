Жителям КНДР заборонили сміятися та пити алкоголь 11 днів, – ЗМІ
Джерело:Radio Free Asia
Жителі КНДР змушені дотримуватися суворої 11-денної жалоби через десяті роковини смерті екслідера країни Кім Чен Іра. Людям не можна буде сміятися, пити алкоголь та робити покупки.
Деталі про обмеження розкрив житель прикордонного міста Сінийджу. Джерела розповіли ЗМІ, що з такими обмеженнями доводиться миритися не вперше.
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У минулому багатьох людей, яких упіймали у стані алкогольного сп'яніння під час жалоби, заарештували як ідеологічних злочинців. Їх забрали і більше ніколи не бачили,
– мовиться у повідомленні.
Під забороною також опинилися святкування Дня народження. Окрім того, якщо під час жалоби помирає хтось з членів сім'ї, голосно плакати – заборонено. Тіло можна буде винести з дому лише після завершення жалоби.
Смерть Кім Чен Іра: головне
- Екслідер КНДР Кім Чен Ір пішов з життя 17 грудня 2011 року. Йому було 69 років.
- В офіційному повідомленні мовилося, що смерть настала внаслідок "фізичної і розумової перевтоми".
- Кім Чен Ір помер під час візиту до Пхеньяна.
- Згодом оприлюднили інформацію, що політик помер він інфаркту.
- Спадкоємцем покійного став його син – Кім Чен Ин.