Жителям Львова та області тепер дають світло почергово: його не буде до 16 годин на добу
Джерело:Максим Козицький
Починаючи з 28 листопада, жителів Львівської області забезпечуватимуть електроенергією почергово. Відповідне розпорядження узгодило "Львівобленерго".
Ситуація зі світлом в області досі складна, проте, за словами очільника ОВА, графіки планових відключень мають бути чіткішими. Це потрібно, аби жителі області могли спланувати свій час.
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Що передбачають зміни
За інформацією Козицького, електропостачання відключатимуть орієнтовно на 8 годин, тоді повертатимуть на 4 години, а згодом знову відключатимуть приблизно на 8 годин. Чіткі графіки обіцяють скласти і оприлюднити найближчим часом.
Такі обмеження запроваджують через дефіцит потужності в енергосистемі. До подібних відключень змушені вдатися у всіх областях країни.
Про відключення додатково попереджатимуть
Козицький зазначив, що оператори "Львівобленерго" за 15 – 20 хвилин до відключення повідомлятимуть про це об'єкти критичної інфраструктури та виробництва, які є у переліку тих, які дозволили відключати від живлення.
В працівників цих об'єктів має бути час, щоб встигнути вимкнути обладнання чи перейти на інші джерела електропостачання.
Очільник ОВА зауважив, що потужність, яку надають для Львівської області може збільшуватись чи зменшуватись – відтак зростатиме або зменшуватиметься кількість й тривалість відключень.
На Львівщині вводять аварійні графіки відключення світла: що відомо
- У понеділок, 28 листопада, повідомили, що на Львівщині запроваджують аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. Наразі графіки не діють.
- У "Львівобленерго" зазначають, що Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності, тому на Львівщині продовжуються аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями "Укренерго".
- Графіки відключень, які були оприлюднені раніше – нині не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об'єктів критичної інфраструктури.
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