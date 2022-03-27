Житло, виплати та інша допомога переселенцям: досвід українки, яка переїхала в Німеччину

З початком повномасштабного вторгнення Росії чимало українців вимушено покинули Україну. Прихистком для українських переселенців, зокрема стала й Німеччина.

Про власний досвід переїзду в Німеччину розповіла українка Тетяна Шевченко. Про житло, виплати та іншу німецьку допомогу – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

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Переселенка: З житлом трішки складно

Переселенка з України та за сумісництвом колишня ведуча 24 каналу Тетяна Шевченко зараз перебуває у Баварії – у маленькому селі за 20 кілометрів від міста Мюнхен. Переїхала туди з 2 дітьми та мамою.

Нам дуже пощастило. Прийняла родина. Це знайомі нашого далекого знайомого. Ми тут 2 тижні. Хочу розповісти з власного досвіду, що тут можна отримати за 2 тижні,

– зазначила вона.

За словами ексведучої 24 каналу, люди гарантовано матимуть житло, проте це може бути лиш притулок. "З житлом тут трішки складно, тому що українців узагалі дуже багато. Узагалі сам Мюнхен – місто низьких будинків", – відмітила вона.

Саме тому, у разі переїзду до Німеччини, варто завчасно домовитись про житло у когось або розраховувати на притулок. Фактично і для самих мюнхенців дуже важко знайти орендоване житло, розповіла Шевченка. Оренда тільки кімнати коштує 800 євро.

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Українці отримують продукти, одяг і навіть вакцинацію

Щодо продуктів та одягу, то його можна отримати безплатно. Працюють гуманітарні центри, а екстрені гроші дають готівкою на перші тижні, поки триває оформлення документів для отримання статусу вимушених переселенців.

Потім дають телефонну картку з інтернетом і можливістю (телефонувати – 24 канал) як і по Німеччині, так і в Україну. Місяць безплатно,

– додала переселенка.

Також бувають випадки і вакцинації для українських переселенців. "Не знаю, чи загальна ця практика чи ні, але нам зробили бустерну дозу вакцини", – повідомила Шевченко.

Одяг та речі для переселенців у Німеччині / Фото 24 каналу

Оформлення документів зі згадкою про протести

Колишня ведуча 24 каналу наголосила на тому, що у Німеччині є повна інформаційна підтримка громадян України. Працюють дуже багато волонтерів та навіть гаряча лінія від українців, де можна отримати консультації, меддопомогу та подати заявку на житло.

"На вулицях дуже багато українців. Можна вийти познайомитись із кимось. Дуже багато української мови ми чуємо як у метро, так і десь по вулицях", – зазначила вона.



У німецькому метро можна почути українську від переселенців / Фото 24 каналу

За спостереженням переселенки, українці навіть часто обмінюються контактами й досвідом, хто як і на якому етапі вироблених документів. Попри бюрократію, земляки не забувають і про протести.

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"Наразі всі працюють над оформленням бюрократії. Німці дуже раді тому, що ми їздимо на акції протесту. Хочемо відвідати у Мюнхені акцію, яка присвячена пам'яті загиблих дітей, яких убили російські загарбники", – запевнила Шевченко.

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