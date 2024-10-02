Житловий будинок, по якому вдарила російська бомба: Зеленський показав наслідки обстрілу Харкова

Ввечері 2 жовтня російські війська обстріляли Харків КАБами. Одна з російських бомб влучила в житлловий будинок на Салтівці.

Наслідки російського терору показав Володимир Зеленський. За словами президента, зараз триває рятувальна операція.

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КАБ влучив у житловий будинок у Харкові

Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 8 поранених – усім буде надано медичну допомогу. Однак пошук усіх, хто міг постраждати, продовжується.

Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба,

– написав глава держави.

Зеленський показав удар по житловому будинку у Харкові / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Український лідер підкреслив, щоб такі російські удари припинились, наша держава має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. За словами президента України, кожен лідер точно знає, що треба робити, але важливо бути рішучими.

Які наслідки атаки Харкова росіянами

Міський голова Харкова Ігор Терехов писав, що на місці прильоту по багатоповерхівці пожежа – горить сам будинок та авто біля нього.

Станом на 00:09 3 жовтня відомо про десятеро постраждалих, серед яких трирічна дитина.

Наслідки обстрілу Харкова / Відео з телеграм-канала Олега Синєгубова

Також було організовано евакуацію жителів будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім охочим буде надано місця у гуртожитках міста.

Сотні вибитих шибок, відключили від електрики п'ять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві жителі зможуть випити гарячого чаю та перекусити,

– написав Терехов.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Рятувальники допомагають евакуйовуватися громадянам / Відео з телеграм-канала Олега Синєгубова

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов писав, що ворог влучив у п'ятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Наразі горять щонайменше 10 автомобілів.

Посадовець також наголосив, що усі постраждалі в середньому та легкому станах.

Окрім цього Синєгубов розповів, що було кілька керованих авіабомб, а після влучання по місту Харкову. Є руйнування декількох поверхів у житловому будинку, під завалами можуть перебувати люди, наразі ця інформація ще перевіряється.

"Буде зроблений повністю поквартирний обхід. Фактично в цьому районі вибиті знову, як під час таких атак, сотні, можливо навіть тисячі вікон", – пояснив він.

Наразі рятувальники та місцева влада будуть робити все можливе для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цього удару.