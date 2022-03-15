Житомир, Десна, Остер і Біла Церква – повітряна тривога
15 березня 2022 , 01:39Читать новость на русском
Джерело:Суспільне новини
У Житомирі, Десні, Острі та Білій Церкві виють сирени – оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно пройти в укриття.
Про це повідомляють українські засоби масової інформації 15 березня близько 01:30 години.
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Десна, Остер, Біла Церква – повітряна тривога,
– пишуть журналісти.
Водночас додаток "Повітряна тривога" подав сигнал загрози у Житомирі, всім пройти в укриття.
Наголошуємо, сирена інформує громадян про можливий ракетний удар. Люди повинні негайно спуститися в сховище та перебувати там до подальших інструкцій.