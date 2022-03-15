Житомир, Десна, Остер і Біла Церква – повітряна тривога

У Житомирі, Десні, Острі та Білій Церкві виють сирени – оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно пройти в укриття.

Про це повідомляють українські засоби масової інформації 15 березня близько 01:30 години.

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Десна, Остер, Біла Церква – повітряна тривога,

– пишуть журналісти.

Водночас додаток "Повітряна тривога" подав сигнал загрози у Житомирі, всім пройти в укриття.

Наголошуємо, сирена інформує громадян про можливий ракетний удар. Люди повинні негайно спуститися в сховище та перебувати там до подальших інструкцій.