Житомир пережив ворожу атаку: фото та відео ранкового міста
Джерело:телеграм ДСНС
Ввечері 1 березня росіяни вдарили по спальних районах Житомира. У результаті загинули 2 людей, ще 16 – постраждали. Рятувальники оприлюднили фото та відео руйнувань.
Ворог продовжує цинічно обстрілювати цивільні об'єкти та мирних жителів. Під удар росіян потрапив і Житомир.
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Ворожі обстріли Житомира та їхні наслідки
Приблизно о 22:30 через загрозу обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів закликали сховатися в укриття. Через пів години в Житомирі прогримів потужний вибух. Це трапилося неподалік багатоквартирних будинків мирних жителів у районі Богунія.
Пізніше з'ясувалося, що росіяни відкрили вогонь з ракет "Калібр" по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У результаті загорілися житлові будинки. Постраждав також пологовий.
Відомо про 2 загиблих у результаті ворожого нападу, ще 16 людей – отримали поранення.
Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила у мережі фото наслідків обстрілів.
Житомир після атаки ворога: Фото ДСНС
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Рятувальники борються з наслідками обстрілу: дивіться відео
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