У Житомирі з вікна четвертого поверху випала маленька дитина

У Житомирі на вулиці виявили тіло дитини. Поліцейським вдалося попередньо встановити, що 6-річна дівчинка випала з вікна.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Житомирської області.

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Перехожий виявив тіло дитини біля багатоповерхівки в Житомирі

Поблизу однієї з багатоповерхівок міста зранку 10 липня випадковий перехожий помітив загиблу дитину. Біля її тіла лежала москітна сітка. Отримавши виклик, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці з'ясували, що рано вранці дівчинка випала з вікна четвертого поверху. коли дівчинка перебувала біля вікна, всі інші члени родини спали.

На місце трагічної загибелі дитини в Житомирі приїхали також медики, які лише констатували смерть дівчинки. Нині встановленням усіх причин та обставин події займаються поліцейські.

Правоохоронці нагадують, що дорослі несуть відповідальність за безпеку дітей. Малолітніх не можна залишати без нагляду в приміщеннях з відчиненими вікнами. На вікна краще встановити замки чи фіксатори, щоб дитина не могла відчинити вікно. Також можна встановити спеціальні посилені москітні сітки або спеціальні захисні ґрати.

Нагадаємо, в Чернігівській області сталася ще одна трагічна подія – під час перебування на воді загинула 17-річна дівчина. Відомо, що вона потонула на очах в інших відпочивальників – різко дівчинка просто зникла з поля зору. На річці Десна 10 липня працювали рятувальники та водолази, які знайшли тіло дитини та витягли його на берег.