У Житомирі лунають сирени: усім в укриття

У Житомирі оголосили повітряну тривогу. Громадяни повинні якнайшвидше дістатися в укриття.

Перебувайте в укритті, доки не оголосять відбій тривоги.

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Що робити під час повітряної тривоги

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

Швидко одягнутися.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 березня російські війська вдарили авіацією по Житомиру. Ворог вдарив авіацією по цивільній інфраструктурі, зокрема у лікарні та пологові. У результаті ударів загинули 2 людей, ще 16 – постраждали.

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