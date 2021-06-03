У Житомирі мешканці квартири викинули собаку з балкона

З квартири на третьому поверсі в Житомирі 2 червня викинули собаку. Тварину підібрали небайдужі люди та передали ветеринарам.

Подія сталася увечері в одній з багатоповерхівок Житомира. Очевидці викликали на місце інциденту поліцію.

Жахливий випадок В Одесі морили голодом 62 кошенят: встигли врятувати менш як половину з них

Собака загинула

Ветеринари намагалися врятувати життя тварині, однак та загинула. Поліція одразу ж з'ясувала, що до злочину причетний 27-річний чоловік.

Наразі з'ясовують усі обставини події. Попередньо справу кваліфікували за статтею про жорстоке поводження з тваринами. З чоловіком поспілкувалися правоохоронці, однак як випливає з повідомлення поліції, підозру йому наразі не висунули.

Жорстоке поводження з тваринами: кричущі випадки

24 травня в Одесі виявили квартиру, переповнену знесиленими і мертвими кошенятами. Її мешканці займалися продажем тварин і тримали 62 кошенят. Однак їх не годували та не давали воду. Тому, коли прийшли волонтери, живими були вже менше ніж половина тварин.

У Києві чоловік викинув з вікна кішку і її 4 кошенят. На жаль, через падіння з висоти 7 поверху вижило лише одне кошеня. Винуватцю вже повідомили про підозру за жорстоке поводження з тваринами.

У Львові 72-річний чоловік викинув 4 кошенят з балкона багатоповерхівки. Він пояснив свої дії тим, що тварини нявкали і йому заважали. Одного кошеня не вдалося врятувати.

За жорстоке поводження з тваринами законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на термін до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.