Чекав біля під'їзду: у Житомирі невідомий напав на волонтерку

Ввечері 2 жовтня у Житомирі невідомий напав на волонтерку та викладачку одного з місцевих університетів Ірину Коцюбу-Пацеву. Жінка потрапила до лікарні.

Ірина Коцюба-Пацева розповіла, що невідомий напав на неї з кастетом. За її словами, нападник чекав її біля під'їзду. Він чотири рази вдарив її кастетом по обличчю.

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"Він чекав мене біля під'їзду. Чотири рази кастетом стукнув по обличчю. Носа немає — складали по шматочках", — розповіла Ірина.

Триває досудове розслідування

Речниця Житомирського районного управління поліції Марина Вітвіцька розповіла, що невідомий завдав волонтерці тілесних ушкоджень. Ввечері 2 жовтня Ірина Коцюба-Пацева повідомила, що біля під’їзду її будинку незнайомець накинувся на неї.

За словами заявниці, у нападника в руках міг бути металевий предмет. Потерпілу госпіталізували. Правоохоронці слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління поліції на місці події зафіксували всі обставини та вилучили наявну слідову інформацію,

– сказала речниця.

Слідчі проводять досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, кваліфікуючи подію як хуліганство. Було призначено низку необхідних експертиз, тривають необхідні розшукові заходи для встановлення причетних осіб.

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