Чекав біля під'їзду: у Житомирі невідомий напав на волонтерку
Джерело:Суспільне
Ввечері 2 жовтня у Житомирі невідомий напав на волонтерку та викладачку одного з місцевих університетів Ірину Коцюбу-Пацеву. Жінка потрапила до лікарні.
Ірина Коцюба-Пацева розповіла, що невідомий напав на неї з кастетом. За її словами, нападник чекав її біля під'їзду. Він чотири рази вдарив її кастетом по обличчю.
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"Він чекав мене біля під'їзду. Чотири рази кастетом стукнув по обличчю. Носа немає — складали по шматочках", — розповіла Ірина.
Триває досудове розслідування
Речниця Житомирського районного управління поліції Марина Вітвіцька розповіла, що невідомий завдав волонтерці тілесних ушкоджень. Ввечері 2 жовтня Ірина Коцюба-Пацева повідомила, що біля під’їзду її будинку незнайомець накинувся на неї.
За словами заявниці, у нападника в руках міг бути металевий предмет. Потерпілу госпіталізували. Правоохоронці слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління поліції на місці події зафіксували всі обставини та вилучили наявну слідову інформацію,
– сказала речниця.
Слідчі проводять досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, кваліфікуючи подію як хуліганство. Було призначено низку необхідних експертиз, тривають необхідні розшукові заходи для встановлення причетних осіб.
Напади з ножем: останні новини
- У Львові зранку 19 вересня чоловік вдарив ножем у спину 74-річну місцеву мешканку. У той момент жінка проходила повз свого кривдника, а він раптово і без жодних причин завдав їй ножового поранення. Він намагався втекти, однак перехожі завадили йому. 35-річного зловмисника затримали та викликали поліцію. Потерпілу жінку госпіталізували.
- Крім того, він міг бути причетний до аналогічного нападу, який стався в ніч проти 19 вересня. На вулиці Гавришкевича невідомий завдав ножових поранень 25-річній дівчині у груди та живіт.
- У Борисполі правопорушник підійшов до потерпілого, який перебував в автомобілі, і вдарив його ножем у груди. Зловмисник втік, але патрульним вдалося затримати нападника. Ним виявився 56-річний місцевий житель. Йому вже оголосили про підозру.