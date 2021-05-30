Після зливи Житомир затопило настільки, що серед міста чоловік катався на гідроциклі: відео

Потужна злива затопила Житомир у неділю, 30 травня. Найсильніше постраждали вулиця Покровська, а також перехрестя Покровської та Грушевського.

Вулиці затопило настільки, що вода сягала пішоходам до колін. Рух міського транспорту довелося зупинити.

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Водночас жителі Житомира не засмутилися. Вони вийшли на вулиці міста, щоб розважитися. Зокрема, поплавати на надувних матрацах та покататися на водяному мотоциклі.

Житомиряни розважаються на водному мотоциклі: дивіться відео

У мережі люди жартують, що їхній улюблений Житомир перетворився на справжню Венецію.

Синоптики прогнозують, що дощ у Житомирі триватиме до вечора. Окрім того, очікують доволі прохолодну температуру. Максимально повітря прогріється до + 14 градусів.

Водночас вже з понеділка, 31 травня, погодна ситуація у місті покращиться. Дощі та зливи нарешті мають відступити. Середня температура – +17 градусів.

Тим часом синоптики обіцяють тепле і дощове літо. Найспекотнішим місяцем буде липень.