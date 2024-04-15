У Житомирі мертвого чоловіка виявили у сміттєвому баці: поліція вивчає обставини інциденту
Джерело:Суспільне
У Житомирі 12 квітня сталася надзвичайна ситуація. Правоохоронці виявили чоловіка без ознак життя у сміттєвому баці.
За даними поліцейських цей інцидент стався у районі Польової. Наразі правоохоронці ведуть ретельне розслідування стосовно цієї справи.
Дивіться також У Житомирі собака приніс людську ногу до гаражів: що каже поліція про моторошну знахідку
У Житомирі поліція виявила чоловіка без ознак життя
Речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик зазначила, що у сміттєвому баку знайшли тіло 46-річного житомирянина. Його особу правоохоронцям уже вдалося встановити.
Повідомлення про виявлення у сміттєвому баку в мікрорайоні Польовій міста Житомира тіла чоловіка без ознак життя надійшло до поліції ввечері 12 квітня. На місце виїхала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції,
– зазначила Дубовик.
Правоохоронниця також зазначила, що фахівці судово-медичної експертизи встановлюватимуть причини смерті 46-річного житомирянина. За словами речниця, слідство щодо цієї справи триває.
Раніше у Житомирі сталася стрілянина
- У Житомирі 27 березня сталася стрілянина у дворі багатоповерхового будинку. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи.
- На місці правоохоронці виявили в салоні легкового автомобіля травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення.
- Пораненого чоловіка госпіталізували в лікарню. Водночас нападників на місці подій на момент приїзду правоохоронців – не було.
- Поліцейські намагаються встановити та знайти причетних до події осіб. За словами очевидців з місця подій, звуки пострілів під час інциденту в місті було дуже потужними.
- До цього у Житомирі стався інцидент із нападом невідомого чоловіка на працівника ТЦК та СП. Зокрема, невідомий чоловік голосно кричав, лаявся та кілька разів вдарив співробітника ТЦК.
- Зрештою особу чоловіка, який напав на військового вже встановили. Ним виявився 33-річний містянин. Наразі чоловіку інкримінували хуліганство за Кримінальним кодексом України.
- У Житомирському обласному ТЦК та СП своєю чергою опублікували відео зі зверненням постраждалого військового, який має позивний "Бабай". Чоловік зазначив, що він з початку 2023 року служив у ЗСУ, але через низку хвороб його визнали обмежено придатним. Військовий наголосив, що не зупиняв самого чоловіка, а просто йшов повз нього, однак житомирянин почав нецензурно висловлюватися в його бік, після чого і сталася сутичка.