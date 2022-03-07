У Житомирі та Дніпрі повітряна тривога: всі в укриття
7 березня 2022 , 01:41Читать новость на русском
У Житомирі та Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Всіх людей закликали негайно пройти в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднили о 1:38 та о 1:50 7 березня відповідно. Людей закликали ховатись в укриття.
До теми Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
У Житомирі лунають сирени
Увага! Повітряна тривога у Житомирі,
– мовиться у повідомленні.
Згодом про сирени повідомили у Дніпрі.
Людей закликають ховатись в укриття, адже ворог цинічно атакує житлові райони українських міст.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!