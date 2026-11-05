Зупинка транспорту та вимкнені світлофори: Житомир переходить у режим суворої економії світла

У Житомирі 5 листопада повністю зупинили рух комунального електротранспорту через значні пошкодження енергосистеми країни. Вуличне освітлення перевели в ощадний режим, а частину світлофорів знеструмили.

Як повідомили в Житомирській міській раді, зниження навантаження на підстанції наразі є критично важливим для уникнення нових масштабних аварій і стабілізації подачі струму.

Яка ситуація у Житомирі

Місцева влада закликала жителів громади максимально скоротити використання потужних побутових електроприладів, передусім у вечірні пікові години.

Представників місцевого бізнесу попросили повністю вимкнути рекламні вивіски, електронні екрани, фасадну підсвітку та інше декоративне освітлення.

Окреме звернення спрямували водіям та пішоходам міста, оскільки на ключових перехрестях світлофори працюють з перебоями або залишаються повністю знеструмленими.

Усіх учасників дорожнього руху закликали неухильно виконувати вимоги встановлених дорожніх знаків, надавати безумовну перевагу пішоходам і дотримуватися безпечної швидкості.

Кожен вимкнений зайвий прилад – це внесок у стабільність нашої енергосистеми. Сьогодні наша спільна відповідальність – допомогти енергосистемі вистояти,

– наголосили в муніципалітеті.

До слова, нещодавно через обстріли також припинили генерацію три ключові теплоелектроцентралі Києва, що суттєво посилило загальний дефіцит потужності в загальнодержавній системі.

А 6 листопада у частині областей цілу добу знову діятимуть обмеження споживання електроенергії. Для всіх категорій споживачів вимушено застосують графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг.