У Житомирі знесли легендарну фабрику, яка виготовляла шкарпетки: фото руїн
Джерело:фейсбук-сторінка Pragmatika
У Житомирі знесли фабрику, яка під брендом "Легка хода" виготовляла панчохи і шкарпетки. На її місці нібито планують побудувати гіпермаркет та багатоповерхівки.
Фабрику побудували ще у 1935 році. У 2021 році її продали через величезні борги, а згодом будівлю вирішили знести.
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За даними "Житомир.інфо", наразі підприємство переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики на вулиці Жуйка. На старій території панчішної фабрики розпочалися демонтажні роботи. Станом на 18 жовтня залишилися лише адмінбудівля та головний цех, а на місці допоміжних цехів – пустир.
Видання стверджує, що новим власником приміщень буцімто стало ТОВ "Епіцентр К".
Фотографії руїн легендарної фабрики зробив фотограф Олександр Оліщук. Опублікували їх 19 жовтня.
У Житомирі знесли фабрику "Легка хода" / Фото Олександра Оліщука
Що відомо про панчішну фабрикуВона запрацювала в 1935 році. У роки Другої світової війни фабрика була зруйнована. Свою роботу вона відновила у 1945 році. Відповідно до п'ятого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР, фабрику реконструювали і оснастили новим обладнанням. Після закінчення реконструкції панчішна фабрика стала одним з найбільших підприємств Житомира.
У 1967 році панчішна фабрика отримала назву "Комсомолка", з 1988 року – акціонерне товариство "Україна". Тепер це ПАТ "Екотекстиль".
Джерело: Вікіпедія
Реакція користувачів мережі на знесення фабрики
Реакція користувачів мережі щодо знесення фабрики розділилася. Частина – обурилася через такі дії, а решта – вважає, що так і слід було зробити зі старим приміщенням.
- "Просто капець. "Ламать не строить". Ну, та краще торговий центр, що ще можна очікувати".
- "Епоха закінчилася".
- "Треба було не фабрику продавати, а керівництво саджати".
- "Така фабрика за пів року будується. Знайшли супер технології шкарпетки робити. Ще один привід про зраду поплакати? Цех на 1000 квадратних метрів знесли, який, мабуть, був в аварійному стані.