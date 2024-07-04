На Житомирщині через падіння уламків "Шахеда" спалахнула пожежа: є постраждала
Джерело:Віталій Бунечко
Вночі 4 липня російські загарбники атакували Україну "Шахедами". На Житомирщині внаслідок падіння уламків дрона спалахнула пожежа.
На жаль, внаслідок пожежі постраждала жінка. Про це повідомив голова ОВА.
Важливо Російський "Шахед" влучив в об'єкт на Чернігівщині: понад 5 тисяч людей без світлаДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
На Житомирщині є постраждала внаслідок атаки "Шахедів"
Посадовець розповів, що сьогодні вночі, під час повітряної атаки ворога, над територією Житомирщини сили ППО, попередньо, збили 3 дрони-камікадзе типу "Шахед".
Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога,
– наголосив Бунечко.
Також голова ОВА подякував силам ППО і рятувальникам за ефективну роботу та врятовані життя.
Додамо, Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі окупанти випустили по Україні 22 "Шахеди" з Курської області. Оборонці неба збили майже всі. Так, 21 дрон-камікадзе знищили в межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.