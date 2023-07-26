На Житомирщині чули вибухи: може працювати ППО

26 липня 2023, 14:02
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В Україні станом на 14:02 триває повітряна тривога. Вибухи чули на території Житомирської області.

Повідомлення про вибухи почали надходити близько 13:58, інформує 24 Канал. Можливо, це працювали захисники українського неба. Офіційного підтвердження або спростування даних про вибух наразі не було.

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У Житомирській ОВА закликали людей зберігати інформаційну тишу.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту допоки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише дронами та ракетами, але й фейками. 

В Україні – масштабна повітряна тривога

Близько 13:30 в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ сповістили про ракетну небезпеку. Спершу вона поширювалася на центральні та північні регіони, а згодом – також на західні.

У Повітряних силах наголосили, що група російських Ту-95мс вилетіла з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області країни-терористки. Мовиться про відразу 12 літаків. У Повітряних силах застерегли, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00. Людей просять уважно стежити за оголошеннями про загрозу. 

Станом на 14:20 про загрозу повідомляли жителів таких областей:

  • Закарпатської;
  • Львівської;
  • Івано-Франківської;
  • Тернопільської;
  • Хмельницької;
  • Волинської;
  • Вінницької;
  • Житомирської;
  • Кіровоградської;
  • Черкаської;
  • Київської;
  • Чернігівської;
  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Херсонської;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Донецької.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Вінниччині. За попередніми даними, це можуть працювати сили ППО. 

Також людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу українських захисників. 

Автор: Мар'яна Бекало