На Житомирщині чули вибухи: може працювати ППО
В Україні станом на 14:02 триває повітряна тривога. Вибухи чули на території Житомирської області.
Повідомлення про вибухи почали надходити близько 13:58, інформує 24 Канал. Можливо, це працювали захисники українського неба. Офіційного підтвердження або спростування даних про вибух наразі не було.
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У Житомирській ОВА закликали людей зберігати інформаційну тишу.Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту допоки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише дронами та ракетами, але й фейками.
В Україні – масштабна повітряна тривога
Близько 13:30 в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ сповістили про ракетну небезпеку. Спершу вона поширювалася на центральні та північні регіони, а згодом – також на західні.
У Повітряних силах наголосили, що група російських Ту-95мс вилетіла з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області країни-терористки. Мовиться про відразу 12 літаків. У Повітряних силах застерегли, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00. Людей просять уважно стежити за оголошеннями про загрозу.
Станом на 14:20 про загрозу повідомляли жителів таких областей:
- Закарпатської;
- Львівської;
- Івано-Франківської;
- Тернопільської;
- Хмельницької;
- Волинської;
- Вінницької;
- Житомирської;
- Кіровоградської;
- Черкаської;
- Київської;
- Чернігівської;
- Полтавської;
- Дніпропетровської;
- Херсонської;
- Запорізької;
- Луганської;
- Донецької.
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Вінниччині. За попередніми даними, це можуть працювати сили ППО.
Також людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу українських захисників.