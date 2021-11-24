На Житомирщині до кордону направили додаткові наряди поліції
Джерело:Поліція Житомирщини
В Житомирській області охороняти кордон будуть додаткові наряди поліції. Рішення про таке посилення прийняли на тлі міграційної кризи у Білорусі.
Правоохоронці приступили до охорони кордону ввечері 23 листопада. Шикування нарядів відбулось в Овручі.
Важливо Українські прикордонники розпочали спецоперацію на кордоні з Білоруссю
Як охоронятимуть кордон
Коли силовикам розповіли про службові завдання, вони вирушили до визначених ділянок несення служби.
Основне завдання правоохоронців – охорона правопорядку у громадах. Також вони можуть роз'яснювати місцевому населенню про ризики нелегальної міграції.
Поліцейські на Житомирщині / Фото поліції
Хто долучився до охорони
Долучились поліцейські, дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП. Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.
Силовики вирушили на кордон / Фото поліції
Поліцейські допомагатимуть прикордонникам на Житомирщині, дивіться відео:
Спецоперація прикордонників
На українсько-білоруському кордоні 24 листопада розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Це включає заходи з нарощення охорони та захисту кордону.
Залучать авіацію, безпілотники, технічні засоби спостереження.Зверніть увагу! Такі заходи необхідні через напружену ситуацію на кордоні між Білоруссю та Польщею. Вона загострилась з 8 листопада. Саме тоді з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні.