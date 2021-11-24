На Житомирщині до кордону направили додаткові наряди поліції

Правоохоронці приступили до охорони кордону ввечері 23 листопада. Шикування нарядів відбулось в Овручі.

Важливо Українські прикордонники розпочали спецоперацію на кордоні з Білоруссю

Коли силовикам розповіли про службові завдання, вони вирушили до визначених ділянок несення служби.

Основне завдання правоохоронців – охорона правопорядку у громадах. Також вони можуть роз'яснювати місцевому населенню про ризики нелегальної міграції.



Поліцейські на Житомирщині / Фото поліції

Хто долучився до охорони

Долучились поліцейські, дільничні офіцери, спецпризначенці ГУНП. Правоохоронці разом з військовослужбовцями ДПСУ працюють на автомобільних постах та у складі автопатрулів.



Силовики вирушили на кордон / Фото поліції

Поліцейські допомагатимуть прикордонникам на Житомирщині, дивіться відео:

Спецоперація прикордонників

На українсько-білоруському кордоні 24 листопада розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Це включає заходи з нарощення охорони та захисту кордону.

Залучать авіацію, безпілотники, технічні засоби спостереження.