На Житомирщині дрон атакував інфраструктурний об'єкт
Джерело:Віталій Бунечко
Вночі 14 серпня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Під ворожий удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині.
Які наслідки нічної російської атаки, розповів голова ОВА. Віталій Бунечко сказав, чи є постраждалі.
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Які наслідки атаки на Житомирщину сьогодні
Сьогодні вночі окупанти вкотре атакували Житомирщину дронами-камікадзе.
Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів,
– заявив голова ОВА.
Наголосив, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони в області знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед" / "Герань".
Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає,
– зазначив Віталій Бунечко.
Додав, що наслідки російської атаки локалізовано спеціальними службами. Також посадовець подякував силам ППО за влучність та професіоналізм.
Важливо Росія ударила по Сумах ракетою: частина міста без світла та газу, є пораненийДо речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі. Підписуйтеся, щоб не пропустити нічого важливого.