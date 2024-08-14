На Житомирщині дрон атакував інфраструктурний об'єкт

Вночі 14 серпня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Під ворожий удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині.

Які наслідки нічної російської атаки, розповів голова ОВА. Віталій Бунечко сказав, чи є постраждалі.

Дивіться також Росія вдарила дронами по цивільних об'єктах Чернігівщини: пошкоджені будівлі, виникла пожежа

Які наслідки атаки на Житомирщину сьогодні

Сьогодні вночі окупанти вкотре атакували Житомирщину дронами-камікадзе.

Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів,

– заявив голова ОВА.

Наголосив, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони в області знищено 3 дрони-камікадзе типу "Шахед" / "Герань".

Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає,

– зазначив Віталій Бунечко.

Додав, що наслідки російської атаки локалізовано спеціальними службами. Також посадовець подякував силам ППО за влучність та професіоналізм.

Важливо Росія ударила по Сумах ракетою: частина міста без світла та газу, є поранений