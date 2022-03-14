На Житомирщині окупанти гатили по адмінбудівлях, 7 із них знищені
Джерело:фейсбук ДСНС
Окупанти вночі обстріляли Житомирщину. Внаслідок цього 7 адміністративних будівель знищено.
Про руйнування адмінбудівель на Житомирщині розповіли у ДСНС.
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Рятувальники продовжують пошуки людей
Відомо, що 14 березня, о 02:40 окупанти завдали ракетного удару по селищу міського типу Ставище, Житомирського району. Внаслідок авіаударів:
- постраждали 4 людини,
- знищено 7 адміністративних будівель.
Наразі рятувальники проводять пошуки, адже є ймовірність, що під завалами ще є люди. Загалом до операції залучено 12 людей та 2 одиниці техніки.
Зазначимо, що близько 02:20 у багатьох містах України пролунала повітряна тривога. Відбою не було й досі.
Ми ж нагадаємо: якщо лунає повітряна тривога – відправляйтеся негайно в укриття. Це може врятувати ваше життя. Тож потурбуйтеся про себе та своїх близьких і не ігноруйте сигнал сирени.
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