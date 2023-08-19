На Житомирщині окупанти "Шахедами" атакували об’єкт інфраструктури: виникла пожежа

Російські війська у ніч на 19 серпня атакували об'єкт інфраструктури у Житомирській області дронами-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок падіння уламків збитого безпілотника сталась пожежа.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Наразі масштаби руйнувань та пошкоджень уточнюють. Пожежу – локалізовано.

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Житомирщина. Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС,

– написав Бунечко.

За словами голови ОВА, жертв та постраждалих немає.

Головне про нічну атаку дронами

Російські війська атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу "Шахед". Усього ворог випустив 17 дронів, збити вдалось – 15. Протиповітряна оборона працювала у Північних та Центральних, а також і Західних областях країни.

Під атакою була й Хмельниччина: вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері у 32 домоволодіннях. Відомо, що є постраждалі.