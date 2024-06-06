На Житомирщині після візиту до ТЦК помер чоловік: розслідують "умисне вбивство"

У Житомирській області після візиту до ТЦК помер чоловік. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Попередньо, справу кваліфікували за статтею "Умисне вбивство". Про це повідомили в Житомирській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону, пише 24 Канал.

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Чоловік помер після візиту до ТЦК

За даними слідства, громадянина доставили до районного ТЦК Житомирської області для проходження ВЛК.

За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть,

– повідомили в прокуратурі.

Додали, що наразі встановлюються всі обставини події.

Реакція Житомирського ТЦК

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам'ять!

Напередодні, 5 червня, у Житомирському обласному ТЦК заявили, що чоловік помер від епілептичного нападу. Повідомили, що 28 травня до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов'язаного Сергія К. для проходження ВЛК.

За даними ТЦК, свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього "зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань".

Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету швидкої. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво", – заявили в Територіальному центрі.

Також зазначили, що, на жаль, 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні.

"Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося", – наголосили в ТЦК.

Що кажуть родичі та лікарі

Журналісти з'ясували, що чоловіка, який помер після візиту до Звягельського ТЦК, звали Сергієм Ковальчуком. Йому 32 роки.

"Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа", – заявив батько чоловіка.

Тітка Сергія також не вірить у природність його смерті. Наголосила: "Голова пробита, щелепа побита, грудина побита — яка ж це епілепсія?".

Повідомлялося, що Сергій Ковальчук військовозобов'язаним не був, адже мав епілепсію. За словами сусідів, чоловік проживав сам, сезонно працював на місцевій пилорамі й підробляв, допомагаючи людям.

У Звягельській лікарні розповіли, що чоловіка доставили 29 травня з множинними травмами, в стані коми. На жаль, він не прийшов до тями й помер за кілька днів.

Завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії Анатолій Бортник розповів, що стан Сергія Ковальчука був вкрай важкий. Зокрема, в нього була закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерепна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.

У місцевій поліції повідомили, що розпочали досудове розслідування інциденту за фактом необережного тяжкого або середнього тяжкого тілесне ушкодження.

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