На Житомирщині ракети влучили в пожежне депо та котельню

У Житомирській області російські ракети влучили в пожежне депо, котельню та склад матеріального забезпечення. Пожежу, яка там спалахнула, все ще ліквідовують.

Про атаку російських військових виданню розповів голова Радомишльської територіальної громади Володимир Тетерський. Саме по території цієї громади гатив ворог.

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На Житомирщині ракети влучили в кілька об'єктів

Обстріл окупанти здійснили 28 лютого, приблизно о 19:20.

Дві ракети, скинуті з літака, влучили у кілька об'єктів, в результаті чого сталася пожежа,

– повідомив Тетерський.

За його словами, ракети потрапили у приміщення пожежного депо, котельні та складу матеріального забезпечення. Станом на 21:34 займання продовжують ліквідовувати. Інформація про те, що горить сховище газу, не підтвердилася.

Нагадаємо, заступник керівника "Житомирського хлібозаводу" Олександр Вербицький раніше заявив, що на Житомирщині не буде перебоїв із постачанням хліба. На підприємстві достатньо сировини, щоб забезпечити увесь попит.

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