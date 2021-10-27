На Житомирщині з рейок зійшли вагони: затримуються потяги
27 жовтня 2021 , 13:29Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
У Житомирській області 27 жовтня зійшли з рейок вагони поїзда. Через це затримується пасажирський потяг.
В Укрзалізниці наразі не розповідають, чи є постраждалі. ЗМІ пишуть, що аварія сталась біля селища Чорногрудка.
До речі Укрзалізниця знову запускає рейси з Києва до Варшави
За інформацією "34 канал", з рейок зійшли 10 порожніх вантажних вагонів. Крім того, порушено габарити двох колій.
Який потяг затримується
Через інцидент потяг №764 "Одеса – Київ" курсує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень. Він затримається орієнтовно на 4 години.
Про затримки інших рейсів обіцяють повідомляти додатково.
Що відомо про схожі аварії
- Поблизу Тернополя 7 серпня зійшов з рейок потяг № 357 сполученням "Рахів – Київ". Власне, зійшли з рейок локомотив і три колісні пари першого вагону. На щастя, ніхто не постраждав. Однак тоді теж були затримки зустрічних поїздів.
- 30 липня біля Решетилівки на Полтавщині зіштовхнулися вантажівка та потяг. У результаті постраждала чергова – жінку госпіталізували. Також через аварію затрималася низка потягів напрямку "Харків – Київ".
- Також у липні на Миколаївщині під час руху спалахнув потяг "Інтерсіті" "Київ – Херсон". Пожежа сталася у задньому відсіку тягового тепловоза. У підсумку довелося відчепити 9 вагонів, у яких загалом перебувала 71 людина.
- У березні у Дніпропетровській області зійшов з рейок потяг "Інтерсіті" "Київ – Запоріжжя". За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати. У поїзді було 88 пасажирів, але ніхто не травмувався.