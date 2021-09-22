На Житомирщині загадково померли мати та дві дочки: версії слідства

У Коростені померли одразу троє жінок з однієї родини. Попередня причина смерті матері та двох дочок – інтоксикація.

Трагедія сталась 19 вересня. Першою лікарі констатували смерть 53-річної жінки. Вона допомагала з ремонтом у квартирі пенсіонера, коли їй стало погано.

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Жінка померла ще до приїзду швидкої

Коли приїхала швидка допомога, коростенка уже померла. Тоді правоохоронці з'ясували, що у квартирі, де проживала загибла, з нею були ще двоє жінок – 77-річна мати та 48-річна сестра.

Брату матір та сестра не відчинили

Брату, який приїхав до помешкання, аби організувати поховання, не відчинили. Чоловік звернувся до рятувальників. Коли двері відкрили, то знайшли мешканок мертвими.

На експертизу взяли алкоголь та гриби

Квартира виявилась зачинена зсередини, жодних ознак того, що був хтось сторонній – не було. Попередній висновок експертів – сильна інтоксикація, проте чим саме отруїлись жінки – невідомо. Фахівці вилучили з квартири гриби та алкоголь, який придбали не в магазині.

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