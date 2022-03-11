На Житомирщині збили російський безпілотник "Форпост"

11 березня 2022 , 16:17
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Джерело:

телеграм Pravda Gerashchenko

Сьогодні, 11 березня, у Житомирській області було збито російський безпілотник "Форпост".

Таку інформацію у себе в телеграм-каналі опублікував Антон Геращенко, радник Міністра внутрішніх справ України. 

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Відомо, що окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.

Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів,
– повідомив Антон Геращенко.

Характеристики "Форпоста":

  • дальність дії до 250 кілометрів;
  • тривалість польоту 15–18 годин;
  • швидкість до 200 км/год;
  • практична стеля – 7000 метрів.

Фото збитого безпілотника:

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Автор: Ірина Грицик