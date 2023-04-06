На кордоні України та Білорусі несподівано встановили проєктор: кому та що він показує

На кордоні України та Білорусі встановили проєктор. Він показує білоруським прикордонникам, які звірства на території України скоюють російські загарбники. Зокрема, ті, які вдерлися з території Білорусі.

Проєктор встановили на кордоні з Житомирською областю. Тепер білоруські прикордонники можуть побачити моторошні кадри звірств росіян, які у Білорусі не покажуть по телевізору. Про це повідомили білоруські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Окрім того, на проєкторі транслюють звернення Володимира Зеленського до білоруського народу.

Раніше у МЗС України звернулися до білорусів та закликали їх не допустити розміщення ядерної зброї на території країни. Відповідне рішення озвучив воєнний злочинець Володимир Путін.

На кордоні України та Білорусі встановили проєктор: дивіться відео

Білоруські прикордонники бідкалися через "Валєру"

Українські прикордонники вирізняються своєю креативністю. Вони постійно вигадують щось нове. Раніше білоруські прикордонники скаржилися через макет російського військовослужбовця – "Валєру". Його повісили українські прикордонники. А білоруси забідкалися через "психологічний тиск".

До слова, білоруські прикордонники – "дуже вразливі". Ще раніше вони бідкалися через "непристойні жести", які їм показують. Цікаво, на що вони скаржитимуться далі.