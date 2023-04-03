На Житомирщині 16-річна дівчина трагічно загинула на підприємстві
Джерело:ГУ НП у Житомирській області
На Житомирщині на одному з підприємств по деревообробці загинула 16-річна дівчина. Трагедія сталася через недотримання правил охорони праці.
НП сталася ще у вересні 2022 року. А 31 березня цього року слідчі оголосили підозру директорові виробництва.
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На Житомирщині загинула 16-річна дівчина
Трагедія сталася у Харитонівській громаді на одному з підприємств з деревообробки – там під час роботи загинула 16-річна дівчина.
Правоохоронці розповіли, що смертельні травми дівчинка отримала, коли виконувала роботи з закидання деревини у двохротерний шредер розривного типу. Водночас у машину були внесені конструктивні зміни розмірів та форми огорожі, що спричинило травмування.
Як виявилось, смерть підлітка настала через тупу сукупну травму тіла – відкритий перелом кісток черепа та травматичну ампутацію лівої руки.
Під час досудового розслідування було виявлено низку принципових порушень встановлених норм безпеки, а саме відсутність медичного огляду та трудового договору загиблої, дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою та експлуатацію вказаного агрегата, навчання та інструктажів із техніки безпеки та інші,
– зазначили у поліції.
Що загрожує директорові підприємства
У підсумку 62-річному директорові підприємства оголосили про підозру. Тепер йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Директорові підприємства оголосили про підозру / фото поліції
Інші трагічні випадки на підприємствах
- У 2019 році двоє гірників загинули в Донецькій області на привітній шахті біля міста Сніжне, а згодом загинули ще двоє – на шахті у Довжанському районі Луганської області. Шахти, де сталися трагедії, розташовані на окупованих територіях.
- Також раніше на одному з підприємств Житомирщини прогримів вибух. Трагедія трапилась у селі Левків, що біля Житомира. Внаслідок необережного поводження з газовим балоном загинув 29-річний місцевий житель.