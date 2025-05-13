Після 11 років окупації російський "порядок" у Донецьку виглядає як знущання – вода за графіком, щури на вулицях, а парки лякають більше, ніж радують. Люди живуть у повному занепаді, попри гучну кремлівську пропаганду.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар мешканки окупованого міста для OBOZ.UA. Зграї бродячих собак, щурі на вулицях, іржава вода за графіком та розвалені каруселі – так сьогодні виглядає окупований Донецьк, попри гучні заяви російської пропаганди про "покращення життя".

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Антисанітарія, зграї собак і розвалені каруселі

Місцеві жителі скаржаться на антисанітарію, повний комунальний колапс і святкування "дня ДНР" під примус.

Попри риторику Кремля про "щасливе життя під Росією", мешканці тимчасово окупованого Донецька змушені виживати серед злиднів, сміття та хронічного безладдя. Комунальна система міста перебуває у катастрофічному стані, адже вода подається лише кілька годин на тиждень і є непридатною навіть для миття.

Вода смердюча, іржава, ледве цівкою – але іншої немає,

– розповідає мешканка Калінінського району.

За її словами, жителі змушені носити воду за кілометр або купувати її за завищеними цінами у супермаркетах.

Ситуація із каналізацією – не краща. Підвали багатоповерхівок затоплені, сміття не вивозиться, щури вільно бігають вулицями, а бродячі собаки збиваються у зграї. Усе це – наслідки повного провалу так званої "влади ДНР", яка постійно жаліється на відсутність коштів і людей для ремонту.

Навіть парки перетворилися на зону ризику – старі атракціони буквально розвалюються, а догляд за ними ніхто не здійснює.

Це вже не свято, а похорон,

– кажуть донеччани про примусове "святкування" 11 травня, яке Кремль називає "днем ДНР".

Люди обурені, бо за фасадом гарних картинок ховається реальність, яка все менше схожа на життя.