На життя, помічників і водія: якою буде пенсія Меркель після відставки
14 серпня 2021 , 05:17Читать новость на русском
Джерело:DeMorgen
Восени 2021 року Ангела Меркель піде у відставку з посади канцлерки уряду Німеччини. ЗМІ з'ясували, якою буде її пенсія.
Держава платитиме пані Меркель 15 тисяч євро щомісяця. А ще й фінансуватиме помічників та водія.
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Пенсія, водій і помічники: за що житиме Меркель після відставки з поста канцлерки
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель скоро піде на пенсію. Очікують, що відбудеться це після осінніх виборів.
- Німецька асоціація платників податків визначила розмір пенсії пані Меркель – з огляду на її багаторічну службу в парламенті, на посаді федерального міністра та на чолі уряду.
- Отже, Ангела Меркель отримуватиме не менше за 15 тисяч євро.
Але це не все. Як передбачає німецьке законодавство, всі колишні канцлери та колишні президенти мають бонуси після відставки. Тож Меркель також:
- Матиме право на державну посаду.
- Отримуватиме фінансування роботи свого офіс-менеджера, двох помічників, стенографіста та водія.
Ангелі Меркель, нагадаємо, 67 років. Уряд Німеччини вона очолює вже 16 років, а всього в політиці – понад 30.Зверніть увагу: наприкінці серпня Ангела Меркель здійснить два важливі міжнародні візити – до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним та до Києва для розмови з Володимиром Зеленським.