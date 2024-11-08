Подвійна місія: як українські спортсмени виборюють перемоги під час війни

Українські спортсмени у 2024 році здобули чимало Олімпійських медалей. Шлях до найвищого п'єдесталу – тривалий та виснажливий, але під час війни він ще складніший.

На український спорт значно вплинула російсько-українська війна. Проте ані зруйновані стадіони, ані щоденні обстріли не зупиняють наших прикордонників-олімпійців у боротьбі за право бути серед кращих, передає 24 Канал у рамках програми "Кордон.UA".

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Українські спортсмени

Боксер спортивного комітету Держприкордонслужби Олександр Хижняк здобув своє перше олімпійське золото на іграх у Парижі й став четвертим українським олімпійським чемпіоном з боксу.

За його словами, ця олімпіада дуже відрізнялася від попередніх ігор, адже українські спортсмени мали у Франції ще одну важливу місію.

Головне завдання кожного спортсмена було не тільки здобути перемогу, але й говорити про ситуацію, яка у нас в країні. У нас війна, але ми хочемо, щоб був мир, спокій, а наші родини жили у безпеці,

– сказав Олександр Хижняк.

Через війну в Україні спортсмени відчувають подвійну відповідальність. Вони знають – наші військові теж чекають від них перемог.

"На змаганнях я ставлю собі за мету – здолати свого конкурента. Перемога – це золота медаль, особливо зараз, коли в нашій країні війна. Багато військових спостерігають за моїми поєдинками. Мені хочеться перемагати, підіймати їм настрій, бойовий дух, щоб вони не здавались", – зазначив олімпійський чемпіон.

Піднятися на вершину олімпійського п'єдесталу також пощастило і прикордонниці Олені Кравацькій. Після срібної медалі на олімпіаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, дівчина вирішила, що український гімн неодмінно лунатиме у Парижі.

Ми на своєму фронті повинні зробити так, щоб якомога більше людей бачили наш прапор і лунав український гімн. І все, що ми можемо для цього робити – це перемагати на змаганнях та розказувати міжнародним ЗМІ про те, що коїться в нашій країні,

– розповіла вона.

Кожен український спортсмен відчуває гордість та щастя, коли здобуває перемогу і на його честь лунає гімн.

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Це неповторні емоції всередині, адже попри всі обставини команда змогла досягти результату і довести всьому світу, що наша країна сильна і вистоїть.

Олімпійська чемпіонка каже, що найскладніше тренуватися під час повітряної тривоги вдома – на Одещині. За її словами, коли рідні під обстрілами, сконцентруватися на спорті неможливо.

У мене був дуже складний період в березні. Я розуміла, що таке може бути й під час Олімпіади, але знала, що іншого шансу не буде. На те, що зараз відбувається в країні, я не можу вплинути, але можу зробити все можливе, щоб якомога більше людей побачили український прапор і це мотивує,

– додала Кравацька.

Вплив Росії на український спорт

Росія намагається знищити українські міста та спорт. З початку повномасштабної війни наша країна втратила понад півтисячі спортсменів – дорослих і дітей. Кожному з них могли б аплодувати стадіони. Хтось загинув, захищаючи рідну землю, а хтось – від ударів ракет та авіабомб.

Безмежна вдячність всім військовим, які ціною власного життя боронять мир та спокій в нашій країні,

– підкреслив Олександр Хижняк.

Наші спортсмени докладають максимум, аби помститися за своїх полеглих колег. Близько трьох тисяч з них – зі зброєю в руках, а інші – відплачують ворогу олімпійськими медалями.

"Україна сильна, наш народ незламний. І попри те, скільки часу вже триває війна, ми все одно переможемо. Головне у це вірити й не опускати руки", – наголосила Олена Кравацька.