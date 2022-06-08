Життєвонеобхідне важке озброєння, – Гайдай про потреби ЗСУ на Луганщині
На початку повномасштабного вторгнення Росія розповідала казочки про "взяття Києва за три дні", втім вже понад 104 доби не може взяти Сєвєродонецьк. Через свою неспроможність окупанти просто стирають з лиця землі населені пункти Донбасу.
Міста вільної Луганщини "прикривають" одне одного від ворожого вогню, втім щоб вибити величезну орду загарбників з української землі, нашим захисникам й захисницям дуже необхідне важке озброєння. Про це розповів очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в етері телеканалу іномовлення "FreeДОМ" 7 травня, передає 24 канал.
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Потреби Збройних Сил України на Луганщині
За словами Сергія Гайдая, на Луганщині й далі тривають запеклі бої. Населені пункти окупанти розстрілюють вщент, втім просунутись й захопити їх ворог поки не здатний.
Завдяки героїчному опору наших захисників та захисниць, загарбники у районі Лисичанська не можуть наблизитись на таку відстань, щоб мати змогу обстрілювати місто з мінометів й поставити артилерію, яка буде також кидати снаряди, стираючи його з лиця землі.
Разом з тим, за інформацією очільника Луганської ОВА, російські окупанти гатять із систем типів "Піон", "Тюльпан" і "Гіацинт" – вони мають дуже великий калібр, і "прильоти" таких снарядів мають вкрай руйнівне ураження.
Нам життєвонеобхідна важка зброя, яка зможе стримувати артилерію ворога,
– підкреслив Гайдай.
До слова, посадовець додав, що щодня спілкується з нашими захисниками і захисницями на Луганщині. Він підкреслив, що вони мають величезну мотивацію та сильний дух, й просять лише одне – їм потрібна західна артилерія.
Завдяки їй, переконаний Гайдай, Збройним Силам України вдасться відкинути російські артилерійські установки подалі, й вони більш не зможуть руйнувати українські міста, знищувати будинки й захисні споруди наших військових. "Тоді, у прямому бою, росіяни точно програють", – підсумував очільник Луганської ОВА.
Останні новини з гарячих точок Луганської області: коротко
- Посадовці з Луганської області нещодавно повідомляли, що Збройні Сили України контролюють промислову зону Сєвєродонецька – вона займає від 40 до 50% території і є, фактично, половиною міста. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов 6 червня розповів, що у Сєвєродонецьку тривають бої високої інтенсивності. Разом з тим, за його словами, плани росіян щодо оперативного оточення поблизу міста та Лисичанська були розбиті вщент.
- Тим часом з Лисичанська, під звуки ворожих обстрілів, евакуювали 66 цивільних, зокрема 6 дітей. У ДСНС закликали все мирне населення Донбасу не гаяти часу й евакуюватися.
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